Bartels durft nu meer van zichzelf te tonen

AMSTERDAM - Freek Bartels is steeds meer op zoek naar rollen waarin hij meer van zichzelf kan laten zien. “Ik ben van nature helemaal niet zo'n haantje de voorste”, bekent de acteur. “Maar ik durf op het podium steeds meer rollen aan te nemen waarin ik meer van mijzelf blootgeef. Van de mens áchter de acteur.”

Door ANP - 12-3-2017, 17:20 (Update 12-3-2017, 17:20)

Zo'n project is bijvoorbeeld de musical A New Brain, waarin hij deze zomer de hoofdrol vertolkt. Bartels speelt een componist die voorafgaand aan een operatie aan zijn hersenen moet kiezen: kiest hij voor zijn dierbaren of grijpt hij dat moment aan om dat ene briljante nummer te schrijven dat hem als artiest vereeuwigt? Het is een voorstelling van De Kernploeg, een nieuw gezelschap dat onbekender musicalwerk naar Nederland wil halen.

“We hebben hier een musicalindustrie ontwikkeld waarin de grote titels wel worden gespeeld”, legt Bartels uit. “Maar het is goed als er ook intiemer, minder commercieel werk wordt opgevoerd, zoals dat in New York off-Broadway gebeurt.” M-Lab in Amsterdam bood een mooi podium voor dat soort projecten, tot de subsidiekraan werd dichtgedraaid. “Je ziet gelukkig dat er allemaal andere initiatieven worden ontplooid nu. Die voorstellingen trekken wellicht wat minder publiek, maar worden met minstens evenveel liefde en passie gemaakt.” Als acteur is het ook extra spannend om in een kleine zaal te spelen, waarin je bijna bij het publiek op schoot zit. “Het is heel veilig om in een grote zaal te staan met een flinke afstand tussen jou en de zaal”, grinnikt Bartels. “Het voelt heel naakt als de toeschouwers je letterlijk aan kunnen raken tijdens het spelen.”

Fantasiewereld

A New Brain is inhoudelijk voor Bartels ook een spannend experiment. “Het script heeft heel veel verschillende lagen, en veel scènes spelen zich af in een soort onderbewuste fantasiewereld. Het is een stuk lastiger om daar tijdens het repeteren een vorm voor te vinden dan bij een bekend personage in een Disney-musical zoals Gaston, die ik vorige jaar speelde.” Bovendien zijn er bij kleine producties veel minder hulpmiddelen voor handen om de acteurs te helpen. “Zonder showtrappen en grote decors komt het nóg meer op de cast aan om het publiek mee te slepen in het verhaal.”

Zijn vakantie offert Bartels graag op voor de zomerproductie. “Ik ben iemand die weinig waarde hecht aan vrij zijn”, lacht hij. “Ik werk liever, daar krijg ik juist energie van.” De acteur wil de komende tijd ook proberen de film- en televisiewereld wat verder te gaan verkennen. “Ik heb met Petticoat onlangs mijn eerste grote rol in een serie mogen spelen, en dat smaakte zeker naar meer. Ik ben de komende maanden druk met theater, maar als je eenmaal speelt heb je genoeg tijd over voor andere mooie film/tv projecten, dus wie weet."

A New Brain is van 14 tot en met 23 juli te zien in Amsterdam op de NDSM-werf. De kaartverkoop is gestart.