ANP Senaatzetel geen doel voor Schwarzenegger

LOS ANGELES - Arnold Schwarzenegger keert op korte termijn niet terug in de politiek. De acteur en voormalig gouverneur van Californië voelt zich vereerd dat zijn naam genoemd wordt maar hij heeft andere plannen, zo laat hij weten via Facebook.

Door ANP - 12-3-2017, 16:42 (Update 12-3-2017, 16:42)

"Ik voel me gevleid dat veel mensen mij benaderd hebben om een gooi te doen naar een plek in de senaat, maar ik heb een andere missie", schrijft Arnold. Hij wil het zogeheten 'gerrymandering' in Amerika aanpakken, een fenomeen waarbij de grenzen van kiesdistricten worden hertekend meestal ten voordele van de meerderheidspartij.

"Bedankt voor jullie aardige berichtjes en alle steun. Ik hoop dat jullie mij helpen in de strijd tegen gerrymandering met hetzelfde enthousiasme", aldus Arnold.

Afgelopen week meldden verschillende media dat de naam van Arnold in politieke kringen zou circuleren. Hij was eerder van 2003 tot 2011 actief als gouverneur. De laatste maanden was hij presentator van de realityshow The Apprentice, maar daar stopte hij mee na veelvuldige kritiek van zijn voorganger Donald Trump.