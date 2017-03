Zaterdagkaarten Pinkpop uitverkocht

LANDGRAAF - De dagkaarten voor de Pinkpop-zaterdag zijn uitverkocht. Alle 30.000 beschikbare kaarten zijn binnen een dag de deur uit, zo laat het popfestival zondag weten. Voor de zondag en maandag zijn nog wel tickets verkrijgbaar. Ook de weekendkaarten zijn nog niet op.

Door ANP - 12-3-2017, 15:04 (Update 12-3-2017, 15:04)

Op de zaterdag is de Canadese wereldster Justin Bieber 's avonds de grote publiekstrekker. Na de zanger sluit dj Martin Garrix de eerste dag af.

Pinkpop is dit jaar op 4, 5 en 6 juni in Landgraaf. Op de zondag en maandag zijn Green Day en Kings of Leon de headliners.