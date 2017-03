Verdrietige reacties op overlijden Courbois

AMSTERDAM - Bekende Nederlanders hebben zondag geschrokken gereageerd op het overlijden van actrice Kitty Courbois. Velen herdenken haar op sociale media met respect en bewondering.

Door ANP - 12-3-2017, 14:43 (Update 12-3-2017, 14:43)

"De prachtige, geestige, onwerkelijk goede actrice en geweldig mens #KittyCourbois is overleden", schrijft filmjournalist René Mioch op Twitter. Cornald Maas noemt Courbois een 'eigenzinnige, mooie, genereuze, vitale actrice'. "Hoe verdrietig", zegt hij.

"Dag lieve grote schat...wat was je prachtig in alle opzichten ...goeie reis lief", laat Huub Stapel op Facebook weten. "Wat een actrice!", vult schrijver Arthur Japin aan. "In 1992 speelde zij een van mijn eerste stukken, een hoorspel, De Roering van het Kielzog. Die stem, ik kan hem zo horen! Dat zal zo blijven."

Grote dame

Ook Ricky Koole haalt herinneringen op aan Courbois. "Geweldige actrice. En zo grappig! Ik heb in scenes met haar op 't toneel echt gehuild van het lachen...", aldus de actrice. "Mijn Lieve Kitty", schrijft Danny de Munk op Instagram. "Rust zacht ... Koester mijn herinneringen aan onze samenwerkingen"

Volgens Maurice Wijnen is 'een grote dame' heengegaan. "Van mij mag 2017 even stoppen met afscheid nemen van bijzondere mensen."

Courbois overleed zaterdag in Amsterdam aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze is 79 jaar geworden.