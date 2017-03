Turkse première toneelstuk Het Diner afgelast

AMSTERDAM - De Turkse première van het toneelstuk Het Diner (Akşam Yemeği) van Kees Prins, naar het boek van Herman Koch, is afgelast. De voorstelling zou 21 april in Istanbul plaatsvinden.

Door ANP - 12-3-2017, 14:07 (Update 12-3-2017, 14:07)

Diederik Hummelinck die met zijn bedrijf de rechten verkocht aan het gezelschap Istanbul Semaver Kumpanya, is daarover zondagochtend op de hoogte gesteld. De opgegeven reden is dat het gezelschap in de 'huidige ongelukkige omstandigheden' het niet aandurft een Nederlands stuk uit te brengen.

In een mail aan Hummelinck stelt een medewerkster van het gezelschap het nog steeds een geweldig script te vinden en dat de première wellicht in oktober is te plannen.