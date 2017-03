'George Michael begraven op of rond 26 maart'

LONDEN - De familie van George Michael overweegt de zanger op of rond 26 maart te begraven. Dat meldt Sunday People dit weekend.

Door ANP - 12-3-2017, 10:56 (Update 12-3-2017, 10:56)

Op 26 maart is het Moederdag in Groot-Brittannië. Berichten dat de begrafenis van de zanger dit weekend zou plaatsvinden worden tegengesproken door vrienden.

De zanger wordt naar verluidt naast zijn in 1997 op zestigjarige leeftijd overleden moeder begraven op Highgate Cemetery in het noorden van Londen. Het graf van Lesley, de moeder van Michael, is hiertoe ontdaan van onkruid en opgeknapt. "Lesley betekende de wereld voor George, dus is het logisch dat ze nu bij elkaar zullen zijn", zegt de bron.

Speciale plek

De ster bracht volgens de bron jaarlijks een emotioneel bezoek aan de begraafplaats nadat hij het stuk grond waar de resten van zijn moeder begraven liggen had gekocht. "George maakte altijd een heel ding van Moederdag. Hij hield zoveel van haar en hij bracht veel tijd daar door met praten tegen haar. Het kerkhof heeft een heel speciale plek in zijn hart."

De vader van George Michael zou willen dat eerst een kleine privéceremonie plaatsvindt voor directe familie en goede vrienden. Na de ceremonie wordt een herdenking gehouden, waarvoor meer vrienden van de overleden ster zijn uitgenodigd. Mogelijk krijgen fans ook de kans om de laatste eer te betonen aan de zanger. Spice Girl Geri Horner, die goed bevriend was met Michael, zou een lezing geven tijdens de herdenking.

De 53-jarige zanger werd op eerste kerstdag dood gevonden in zijn woning in Oxfordshire. De begrafenis kan eindelijk plaatsvinden, nu de lijkschouwer zijn lichaam eerder deze week vrijgaf. Michael stierf volgens de lijkschouwer een natuurlijke dood als gevolg van hart- en leverproblemen.