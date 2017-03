Best bekeken seizoen voor Wie is de mol?

ANP Best bekeken seizoen voor Wie is de mol?

HILVERSUM - Het zeventiende seizoen van Wie is de mol? gaat de boeken in als de best bekeken reeks van de show ooit. Met een gemiddeld aantal van zo'n 2,54 miljoen kijkers verslaat het nipt seizoen veertien, dat tot dusver de hoogste gemiddelde score behaalde met 2,46 miljoen kijkers. Dat blijkt uit cijfers van AVROTROS.

Door ANP - 12-3-2017, 10:22 (Update 12-3-2017, 10:22)

Zaterdagavond zagen 2,99 miljoen mensen hoe Thomas Cammaert als mol werd ontmaskerd. Alleen de finales van seizoen veertien met Susan Visser als mol en vijftien, waarin Margriet van der Linden de saboteur was, waren nog meer in trek. Daar keken respectievelijk 3,15 miljoen en 3,36 miljoen mensen naar. Vorig jaar zagen 2,98 miljoen kijkers hoe Klaas van Kruistum in de finale bovengronds kwam.

Wie is de mol? kon in de afgelopen reeks wel enkele andere records bijschrijven. Zo was de eerste aflevering de beste opening ooit en werd vorige week de best bekeken voorlaatste aflevering neergezet.