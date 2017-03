Cast hitserie A'dam-EVA roept op tot stemmen

AMSTERDAM - De cast van de hitserie A'dam-E.V.A. roept fans en Nederlanders in het algemeen te gaan stemmen. Op de Facebookpagina van de serie hebben zeven hoofdrolspelers zondagochtend filmpjes geplaatst waarin ze aansporen om woensdag naar de stembus te gaan.

Door ANP - 12-3-2017, 10:03 (Update 12-3-2017, 10:03)

"A'dam-E.V.A. laat zien hoe al onze levens met elkaar verbonden zijn", stelt regisseur Norbert ter Hall. "Democratie doet precies hetzelfde. Door te stemmen verbinden we ons met elkaar en bouwen we een samenleving. Nederland is van iedereen. Daarom willen we als makers van deze serie graag een oproep doen om 15 maart vooral te gaan stemmen. Om te laten zien dat we het samen doen."

Hoofdrolspelers Teun Luijkx, Eva van de Wijdeven, Rick Paul van Mulligen, Sanne den Hartogh, Rutger Remkes, Urmie Plein, Susan Radder en Shahine el Hamus hebben elk een oproep op genomen. Onder de mensen die de oproepen delen op Facebook worden zeven dvd-boxen van de serie verloot.

De derde reeks van A'dam-E.V.A. is afgelopen najaar uitgezonden door de VARA en werd weer erg goed ontvangen en bekeken. Het was vermoedelijk het laatste seizoen, al hebben de makers wel aangegeven dit jaar nog graag een kerstspecial te willen maken. Ook wordt er gepraat over buitenlandse remakes.