ANP Bill Paxton geëerd tijdens Titanic-vertoning

LONDEN - De onlangs overleden acteur Bill Paxton is zaterdagavond spontaan geëerd tijdens een vertoning van de film Titanic in Londen. Toen zijn naam in beeld verscheen, betuigden de duizenden bezoekers hem opeens eer met een lang applaus en gejuich.

Door ANP - 12-3-2017, 8:40 (Update 12-3-2017, 8:40)

De bijzondere screening vond plaats in de majestueuze Royal Albert Hall in Londen. De muziek van de film werd tijdens de vertoning live gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra. De viewing vond plaats ter ere van de twintigste verjaardag van Titanic.

De filmklassieker vertelt over de opbloeiende liefde tussen een arme tekenaar (Leonardo DiCaprio) en een uitgehuwelijkt meisje van stand (Kate Winslet). Regisseur James Cameron won voor zijn epos het recordaantal van elf Oscars, waaronder die voor beste film en beste muziek.

Bill Paxton speelt de rol van een archeoloog die probeert een aantal schatten van het gezonken schip te bergen. De acteur overleed eind februari op 61-jarige aan de gevolgen van complicaties tijdens een operatie. Paxton was verder bekend door zijn rollen in onder meer Aliens, Twister en A Simple Plan.