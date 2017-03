Alle drummers Pearl Jam naar Hall of Fame

NEW YORK - Alle drummers van Pearl Jam zijn er volgende maand bij als de band wordt opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Paerl Jam heeft dat via Twitter laten weten. Begin april krijgt de band van frontman Eddie Vedder een plek in de Hall of Fame.

11-3-2017

Pearl Jam versleet vijf drummers. Dat zijn Dave Krusen, Matt Chamberlain, Dave Abbruzzese, Jack Irons en Matt Cameron. Kruzen, de drummer op het debuutalbum Ten en de huidige drummer Cameron zijn door de organisatie genoemd en uitgenodigd. Abbruzzese was daar verbolgen over omdat hij vond dat zijn bijdrage niet op waarde werd geschat.

Vedder en de andere leden van de band gaven hem gelijk en melden in hun verklaring op Twitter dat de andere drummers uitgenodigd worden. “We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien”, laat de band weten.

Het is nog onduidelijk of de drummers ook allemaal een plekje krijgen bij Pearl Jam in de Rock and Roll Hall of Fame.