Zoon Jochem van Gelder wil ook in WIDM?

AMSTERDAM - Levi, de zoon van Jochem van Gelder, wil volgend jaar meedoen aan Wie Is De Mol?. Dat zei hij in de finale-uitzending van het populaire programma. Levi heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Jochem meedeed.

Door ANP - 11-3-2017, 21:01 (Update 11-3-2017, 21:06)

Dat vertelde presentator Art Rooijakkers. Jochem stond al een tijdje hoog op het verlanglijstje van het programma, maar een deelname leek er niet meer van te komen. Vorig jaar had Levi zijn vader aanbevolen bij de makers. "Ik zorg wel dat hij het programma begrijpt”, had Levi geschreven.

Levi had, toen eenmaal duidelijk werd dat zijn vader mee zou doen, Jochem flink onder handen genomen. Hij legde niet alleen de ins en outs van het spel uit; hij gaf ook enkele nuttige tips. Dat vertelde Jochem. “Ik breng hem iedere zondag naar Utrecht. Daar woont hij op kamers. Tijdens de ritjes bespraken we allerlei zaken over het programma.”

“Volgend jaar”, zei Levi toen Art vroeg of hij zelf ook deel zou willen nemen aan Wie Is De Mol?.