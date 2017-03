Vader tempert vreugde over huwelijk Miley

LOS ANGELES - Vader Billy Ray Cyrus heeft op social media gereageerd op alle tumult rond een eventueel huwelijk van zijn dochter Milley en Liam Hemsworth. “Trek niet te snel conclusies”, schreef hij onder dezelfde foto die hij eerder op Instagram had gezet.

Door ANP - 11-3-2017, 19:44 (Update 11-3-2017, 19:44)

De bewuste plaat zorgde voor veel commotie onder de fans van de zangeres. Op de foto van Billy Ray staat Miley afgebeeld in een witte jurk. “Ik ben zo gelukkig dat jij zo gelukkig bent”, schreef de countryzanger erbij.

Fans dachten meteen dat het om een trouwjurk ging. Billy Ray tempert met een nieuwe post op Instagram de feestvreugde. “Whoa, trek niet te snel conclusies”, schrijft hij. “Ik ben aan het werk, maar het is goed om te zien dat jullie allemaal net zo veel van Miley houden als ik.”

Miley is sinds vorig jaar weer gelukkig met Liam. De twee leerden elkaar in 2009 kennen op de set van The Last Song, Ze waren verloofd maar besloten in 2013 ieder hun eigen weg te gaan. Eind vorig jaar werd Miley weer gespot met een verlovingsring. Later bevestigde ze dat zij en Liam weer trouwplannen hadden.