Lucas Hamming blij dat hij niet won

ANP Lucas Hamming blij dat hij niet won

AMSTERDAM - Lucas Hamming is achteraf blij dat hij De Beste Singer-Songwriter van Nederland niet heeft gewonnen. In 2013 werd hij tweede in het door de VARA gemaakte programma.

Door ANP - 11-3-2017, 19:03 (Update 11-3-2017, 19:03)

In het Parool zegt Lucas dat hij het eerst wel jammer vond dat hij de finale verloor van Michael Prins. “Ik wilde echt winnen”, vertelt hij. Maar nu heeft hij een andere mening. “Ik was pas negentien”, kijkt hij terug. “Erg jong.”

Lucas stelt dat hij vier jaar geleden nog niet klaar was voor het succes. “Als je wint, wordt er ook meteen een album van je verwacht en daar was ik nog helemaal niet aan toe”, legt hij uit. De zanger denkt dat zijn debuutplaat niet goed genoeg zou zijn geworden.

Spijt dat hij heeft meegedaan, heeft Lucas niet. Hij heeft naar eigen zeggen goed kunnen netwerken.