ANP Voorverkoop Pinkpop volgens verwachting

LANDGRAAF - Pinkpop verwacht dat de eerste 100.000 kaarten voor het driedaagse popfestival op de eerste dag van de verkoop de deur uit zijn. Dat heeft Jan Smeets, de baas van het festival, gezegd tegen L1. De voorverkoop startte zaterdagochtend om 10.00 uur.

Door ANP - 11-3-2017, 17:54 (Update 11-3-2017, 17:54)

Her en der in Limburg stonden mensen in de rij voor kaartjes. Binnen een uur waren er al 30.000 van verkocht. Volgens Smeets was dat volgens verwachting.

Pinkpop is dit jaar op 4, 5 en 6 juni in Landgraaf. Justin Bieber is een van de blikvangers van het festival. De keuze voor de Canadese popster zorgde voor veel ophef. Ook Guus Meeuwis treedt op. Verder zijn acts als Kensington, Sean Paul, Seasick Steve en Kings of Leon te zien.