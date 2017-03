Sonja Bakker zet woning Hoorn te koop

HOORN - Dieetgoeroe Sonja Bakker heeft de plannen met haar monumentale pand in Hoorn gewijzigd. Bakker kocht de woning in het centrum van de stad eind 2014 met het idee er een bed and breakfast te beginnen, maar besloot er na een flinke verbouwing toch zelf met haar gezin in te trekken. En nu staat het pand te koop.

De website Bekendeburen meldt zaterdag dat het monumentale bouwwerk in de markt is gezet voor een bedrag van 895.000 euro. Bakker schafte het pand ruim twee jaar geleden aan voor 480.000 euro.

Het onlangs verbouwde object meet een totale woonoppervlakte van 254 vierkante meter. In totaal zijn er elf kamers, waaronder zeven slaapkamers en twee badkamers.

Sonja Bakker en haar gezin vertrekken naar Amsterdam, waar zij vorig jaar voor 1,3 miljoen euro een grachtenappartement kocht.