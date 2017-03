Lily Allen boos op zorg na ongeluk dochter

ANP Lily Allen boos op zorg na ongeluk dochter

LONDEN - Lily Allen maakt verwijten aan het adres van het Britse gezondheidszorgbeleid. De zangeres vertelt in The Sun dat haar destijds tweejarige dochtertje in 2015 heel ongelukkig op een hek viel en met een "enorm gat in haar nek" met spoed naar het ziekenhuis moest. De ambulance zou er echter meer dan een halfuur over doen om de twee te bereiken, dus sprong Lily zelf maar met haar gewonde dochter in een taxi.

Door ANP - 11-3-2017, 12:38 (Update 11-3-2017, 12:38)

"Haar kin was gespiest. Ik zat achterin die taxi haar kin bij elkaar te houden." Eenmaal bij de spoedeisende hulp kreeg de zangeres tot haar frustratie te horen dat ze een nummertje moesten trekken en in de wachtkamer op haar beurt kon wachten.

De Britse neemt stelling in tegen de huidige regering. "Ik heb de zorg achteruit zien gaan. Toen ik van mijn eerste kind beviel, kwam de verloskundige elke dag even kijken. De tweede keer kregen we maar één bezoekje. Dat vind ik een verschrikkelijke ontwikkeling."