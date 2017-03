Ciara dankt god en vruchtwater

LOS ANGELES - De hoogzwangere Ciara dankt god en haar vruchtwater na haar auto-ongeluk vrijdag in Los Angeles. De zangeres werd in haar auto aangereden, maar kwam met de schrik vrij. Via social media laat ze weten dankbaar te zijn voor God's genade en haar zwangere buik die haar ongeboren kindje beschermde.

11-3-2017

Ciara werd aangereden terwijl ze linksaf sloeg. Een Volvo knalde tegen het rechter voorportier van haar Mercedes. De 31-jarige zangeres, zwanger van haar tweede kind, zou naar haar buik en schouder gegrepen hebben, maar geen ernstige verwondingen aan het ongeluk hebben overgehouden.

Ook haar man Russell Wilson sprak zijn dankbaarheid uit via Twitter. "Mama Wilson & baby Wilson voelen zich goed. God is goed."