ANP Museum RockArt verhuist naar Den Haag

DEN HAAG - Den Haag, de stad van onder meer Golden Earring, Q 65, Living Blues, Shocking Blue en Di-Rect, krijgt mogelijk dit jaar een rockmuseum. Museum RockArt, dat nu nog in Hoek van Holland is gevestigd, praat met de gemeente Den Haag over een plek in de hofstad. Dat bevestigt eigenaar Jaap Schut van RockArt in het AD.

Door ANP - 11-3-2017, 10:21 (Update 11-3-2017, 10:21)

Volgens voetbalanalist en muziekliefhebber Johan Derksen is het hoog tijd voor een dergelijk museum in de stad. "Het is werkelijk beschamend hoe de stad nu omgaat met z'n muziekgeschiedenis. Alle herinneringen aan de gouden jaren liggen nu opgeslagen op een treurig industrieterrein in Hoek van Holland. Museum RockArt is een geweldig instituut, maar verdient een mooier podium dan dit."

Waar RockArt terechtkomt, is nog niet bekend. "Daar broedt de gemeente nu op. Van ons mag het overal: het centrum, Scheveningen of de Binckhorst", aldus Schut, die positief is over de toekomst. "Ik denk dat we voor het einde van het jaar kunnen verhuizen."