Improvisatie vroeg veel van Suspects-acteurs

ANP Improvisatie vroeg veel van Suspects-acteurs

AMSTERDAM - Kapot waren ze aan het einde van een draaidag. Maar voor Jeroen Spitzenberger en Britte Lagcher is de nieuwe crimeserie Suspects zeker voor herhaling vatbaar. “Dit is zo’n unieke werkwijze, het zou mooi zijn daar nog veel meer in te duiken”, zegt Jeroen tegen BuzzE.

Door ANP - 11-3-2017, 7:30 (Update 11-3-2017, 7:30)

Scripts voor Suspects waren er nauwelijks, uitgeschreven dialogen waren er niet; de acteurs moesten veel improviseren. “Er was wel omschreven wat er in een scène gebeurde, maar hoe dat gebeurde was aan ons om in te vullen”, illustreert Jeroen, die een van de hoofdrollen vertolkt. Die werkwijze was even wennen. “De eerste week op de set was best avontuurlijk”, weet Britte nog. “Maar spelen blijft spelen. Het ging erom samen in een bepaalde concentratie te komen.”

Die werkwijze zorgde er ook voor dat de acteurs aan het einde van een draaidag bekaf waren. “Aan het begin van de dag weet je niet wat je aan het einde zegt of doet. We hadden lange draaidagen en namen veel scènes op”, zegt Britte, die net als Jeroen een rechercheur speelt. “Dat was de grootste uitdaging: hoe blijf je 33 scènes lang geconcentreerd? Je hersens zijn echt moe na zo’n dag.”

Huiswerk

Ook de voorbereidingen voor Suspects, een remake van de gelijknamige Britse serie, waren pittig. Voordat de camera aan ging, liepen de drie hoofdrolspelers - naast Jeroen en Britte ook Carly Wijs - een “mini-stage” bij de Amsterdamse politie. “We hebben uitvoerige gesprekken gehad met rechercheurs, leerden het jargon, kregen een vaardigheidstraining waarin we leerden hoe je een arrestatie verricht, zijn meegereden met een 112-wagen die overal in de stad brandjes blust en hebben leren schieten”, vertelt Jeroen.

Al dat huiswerk is volgens de acteur bepalend geweest voor de serie. “Zonder die voorbereiding was het een hele andere serie geworden. De kracht van Suspects is de geloofwaardigheid, het realistische. Dan moet je de realiteit zo goed mogelijk benaderen.”

Realistisch

Tijdens de opnamen was altijd een rechercheur aanwezig die te allen tijde in mocht grijpen. “Die kon sturen, ‘ik zou dit niet doen’ of ‘ik zou het zus of zo aanpakken’. Uiteindelijk was het natuurlijk aan de regisseur, want je maakt wel een dramaserie, maar ook dat kwam het realistische karakter ten goede”, zegt Jeroen.

Of er een tweede seizoen van Suspects komt, is nog niet bekend. Volgens Jeroen zijn “de geluiden tot nu toe positief”. De eerste reeks is vanaf zondag te volgen via Videoland. RTL 4 zendt de eerste aflevering zondagavond uit, Videoland stelt vanaf zondag wekelijks twee afleveringen beschikbaar.