John Goodman krijgt ster op Walk of Fame

LOS ANGELES - John Goodman is vrijdag vereeuwigd op de Hollywood Walk of Fame. De 64-jarige acteur mocht de 2604e ster op de Walk of Fame onthullen.

Door ANP - 10-3-2017, 23:25 (Update 10-3-2017, 23:25)

“Ik vind het intrigerend dat ik nu deel uitmaak van de geschiedenis van Hollywood”, zei John. “Dat had ik nooit durven dromen. Het is geweldig.” John bedankte onder meer alle vrouwen die met hem hebben gewerkt. Roseanne Barr, die jarenlang met John in de komedieserie Roseanne speelde, kreeg speciale eer. “Ik denk niet dat ik hier zou staan zonder haar. Ze heeft veel te verduren gehad, maar ik hou van haar.”

De onthulling van Johns ster op de Walk of Fame valt samen met het verschijnen van zijn nieuwste film Kong: Skull Island. Johns tegenspelers uit die film Tom Hiddleston en Brie Larson woonden de onthulling van de tegel bij. “Brie, mag ik cash afrekenen met je?”, grapte John. “Ik heb ook nog wel wat Flinstones-spullen die je op eBay kunt zetten.”

Ook Johns dochter Molly en echtgenote Annabeth waren bij de onthulling. Ook zij kregen een bedankje. John zei dat Molly hem “altijd laat lachen als ik het nodig heb”. Annabeth noemde hij “de liefde van mijn leven”.