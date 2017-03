Zwangere Ciara betrokken bij auto-ongeluk

LOS ANGELES - Ciara is vrijdag behoorlijk geschrokken. De zangeres, die hoogzwanger is van haar tweede kind, raakte in Los Angeles betrokken bij een aanrijding. Volgens Amerikaanse media is Ciara met de schrik vrijgekomen.

Door ANP - 10-3-2017, 22:03 (Update 10-3-2017, 22:03)

Ooggetuigen vertelden TMZ, dat foto’s en een video van de aanrijding publiceerde, dat Ciara werd aangereden terwijl ze linksaf sloeg. Een Volvo knalde tegen het rechter voorportier van haar Mercedes.

De zangeres zou naar haar buik en schouder gegrepen hebben, maar geen ernstige verwondingen aan het ongeluk over hebben gehouden. Op de beelden van TMZ is te zien dat Ciara naast haar auto aan het telefoneren is.