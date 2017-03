Sheeran zet ook Britse hitlijsten op zijn kop

LONDEN - In navolging van de Nederlandse Single Top 100 schrijft Ed Sheeran ook geschiedenis in zijn thuisland met het uitbrengen van zijn nieuwe album ÷. De plaat is in Groot-Brittannië het snelst verkopende album van een mannelijke artiest ooit en ging de afgelopen week evenveel keer over de toonbank als de rest van de hele top 500 bij elkaar.

10-3-2017

De teller stokte uiteindelijk op 672.000 verkochte exemplaren, meldt The Official Charts vrijdag. Alleen Adele's 25 (800.000) en Oasis' Be Here Now (696.000) werd in het verleden meer keer in huis gehaald in de eerste week na de release. De LP-versie van ÷ doet het ook goed. In de afgelopen twintig jaar is er geen enkel album op vinyl zo vaak over de toonbank gegaan.

De Britse singleslijst heeft daarnaast een bizarre vorm gekregen. Alle zestien singles van ÷ staan in de top 20, waarvan negen in de top 10. Geen enkele artiest wist ooit zoiets voor elkaar te krijgen. Alleen Something Just Like This van Coldplay en The Chainsmokers (plaats 7), Human van Rag'n'Bone Man (16) en Chained To The Rhythm van Katy Perry (17) voorkomen dat echt de gehele top bestaat uit alleen Ed Sheeran.

Fenomenaal

De singer-songwriter zet meteen nog een record op zijn naam. Met elf top 10-hits is ÷ nu het album met de meeste top 10-noteringen. De vorige recordhouder was Calvin Harris. Van zijn album 18 Months wisten in Groot-Brittannië negen singles de top 10 te halen.

Ed zelf kan het succes nauwelijks geloven. "Wauw! Wat een fenomenale week", laat hij in een reactie aan The Official Charts weten. "Aan iedereen die het album heeft gekocht: bedankt. Ik sta paf."

Platina

In Nederland worden officiële cijfers niet vrijgegeven. Wel werd afgelopen week al duidelijk dat ÷ de platinastatus (40.000 verkochte exemplaren) had bereikt. Daarmee wist Ed met gemak de eerste plek te bereiken. Het album verkocht afgelopen week meer dan tien keer zo veel als de nummer twee Chef'Special.