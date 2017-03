Chef’Special zet zinnen op Amerikaans succes

AMSTERDAM - Chef’Special heeft na de tournee met Twenty One Pilots de zinnen gezet op succes in de Verenigde Staten. “We willen naar de States. We hebben gezien dat het kan, onze muziek werkt daar”, zei frontman Joshua Nolet vrijdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 10-3-2017, 19:48 (Update 10-3-2017, 19:48)

Voorlopig zijn de heren nog in eigen land. De Haarlemse band, die deze dagen zijn nieuwe album Amigo presenteert, maakt zich op voor een concert in de Ziggo Dome. “We hebben in de VS allemaal stadions gedaan, waarom hebben we dan in Nederland nog niet? Dat slaat nergens op.” Chef’Special staat op 7 oktober in de Amsterdamse concerthal, het grootste Nederlandse concert van de band tot nu toe.

Voor het zover is, staan de heren op Pinkpop. Stiekem hopen ze weer op een succesje in Limburg. “We hebben goede herinneringen aan Pinkpop”, zegt Joshua. “Twenty One Pilots heeft ons daar in 2014 gezien, daar hebben we die megatour aan te danken. Dus wie weet?”

Op Amigo, het vijfde studioalbum van Chef’Special, staan volgens Joshua “nog betere liedjes”. “Ik denk dat we echt weer een nieuw Chef’Special-geluid hebben weten te vangen. De liedjes zijn beter, ongefilterder, de productie is next level.”