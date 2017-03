‘Miley en Liam stiekem getrouwd’

LOS ANGELES - De geruchtenmachine rond Miley Cyrus en Liam Hemsworth draait weer op volle toeren. Amerikaanse media speculeren volop over een geheim huwelijk, nadat Mileys vader Billy Ray een foto van de zangeres in een witte jurk op Instagram plaatste.

Door ANP - 10-3-2017, 17:24 (Update 10-3-2017, 17:24)

“Ik ben zo gelukkig dat jij zo gelukkig bent”, schreef Billy Ray vrijdagochtend aan zijn dochter. Bij het bericht plaatste hij een foto van een digitale camera, waarop een stralende Miley in een witte jurk te zien is.

Het kiekje was genoeg om geruchten over een huwelijk weer aan te zwengelen. Miley is sinds vorig jaar weer gelukkig met Liam Hemsworth. De twee leerden elkaar in 2009 kennen op de set van The Last Song, Miley en Liam waren verloofd toen ze in 2013 besloten ieder hun eigen weg te gaan. Eind vorig jaar werd Miley weer gespot met een verlovingsring, in oktober bevestigde ze dat zij en Liam weer trouwplannen hadden.