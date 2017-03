Tim verwerkt relatiebreuk in Oostenrijk

SANKT ANTON AM ARLBERG - Tim Douwsma verwerkt zijn verbroken relatie met Jessie Jazz Vuijk in Oostenrijk. Donderdag werd bekend dat de zanger en voormalig Miss Nederland uit elkaar zijn. Vrijdag leek Tim, die al een paar dagen op skivakantie is, voor het eerst te reageren op de breuk.

Door ANP - 10-3-2017, 17:14 (Update 10-3-2017, 17:14)

“Het leven is hard, maar we gaan gewoon door!”, schreef de zanger en presentator bij een foto van zichzelf op de lange latten. Tim is met zijn familie in Sankt Anton Am Arlberg, een bekend wintersportoord in de Oostenrijkse Alpen. Daar heeft hij het behoorlijk naar zijn zin, liet hij donderdag doorschemeren. “Aan onze Insta filmpjes kun je zien dat we het top hebben.”

Tim en Jessie waren een jaar samen. Waarom hun relatie is gestrand, is niet bekend. In februari zei Tim nog zeker te weten te willen trouwen met Jessie.