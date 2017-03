Ook Fockeline en Raymond in oorlogsfilm

AMSTERDAM - Fockeline Ouwerkerk en Raymond Thiry zijn toegevoegd aan de cast van de oorlogsfilm 'Bankier van het verzet'. Dat maakte distributeur Dutch Film Works vrijdag bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 16:28 (Update 10-3-2017, 16:28)

Bankier van het verzet gaat over de broers Walraven en Gijs van Hall, die tijdens de Tweede Wereldoorlog het verzet hielpen middels een ondergrondse bank. De broers worden gespeeld door Barry Atsma en Jacob Derwig. Fockeline speelt Tilly van Hall, de vrouw van Walraven. Raymond, die Barry en Jacob nog kent van de series Penoza en Klem, vertolkt de rol van Tieme van den Berg. Hij spoorde Walraven aan een ondergronds fonds op te zetten.

Vorige week werd bekendgemaakt dat ook Pierre Bokma een hoofdrol speelt in de oorlogsfilm. Hij vertolkt de rol van NSB-politicus Meinoud Rost van Tonningen. Ook Jochem ten Haaf, Jaap Spijkers, Matteo van der Grijn en Steef de Bot zijn te zien in de film, die in het voorjaar van 2018 in de bioscoop wordt verwacht.