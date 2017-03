Dua Lipa toegevoegd aan line-up Rock Werchter

ANP Dua Lipa toegevoegd aan line-up Rock Werchter

WERCHTER - De organisatie van Rock Werchter heeft vrijdag elf nieuwe namen aan haar affiche toegevoegd. Onder meer Dua Lipa, Kodaline, Above & Beyond, Seasick Steven en Sohn staan komende zomer op het podium van het Belgische festival. Ook de komst van Savages, Declan McKenna, Jain, Blues Pills en Cage The Elephant is bevestigd.

Door ANP - 10-3-2017, 16:21 (Update 10-3-2017, 16:21)

Rock Werchter vindt dit jaar plaats van 29 juni tot 2 juli. Eerder werden al namen als Kings of Leon, Arcade Fire, The Chainsmokers, Lorde, Radiohead, Linkin Park en Foo Fighters aangekondigd. De kaartverkoop is al begonnen.