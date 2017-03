Ed Sheeran heer en meester van Album Top 100

AMSTELVEEN - De nieuwe plaat ÷ van Ed Sheeran is een grote hit. Het album dat het Spotify-record voor meeste streams binnen een week brak, komt zoals verwacht vanuit het niets binnen op de eerste plek in de lijst. Ook X van de roodharige Brit is nog terug te vinden in de Album Top 100.

Sheeran geeft Chef'Special het nakijken. Van ÷ gingen de afgelopen week meer dan tien keer zo veel exemplaren over de (digitale) toonbank.

Het album Amigo van de Haarlemse band komt nieuw binnen op de tweede plek. De mannen presenteren vrijdagavond live in Patronaat in hun thuisstad hun nieuwe plaat.

Ook Daniel Lohues lanceerde vorige week een nieuwe plaat. Moi is terug te vinden op de vierde plek in de lijst.

Album Top 10 week 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Ed Sheeran - ÷

2. (-) Chef'Special - Amigo

3. (1) George Kooymans, Boudewijn de Groot, Henny Vrienten - Vreemde Kostgangers

4. (-) Daniel Lohues - Moi

5. (2) Ed Sheeran - X

6. (7) Frenna - Geen oog dichtgedaan

7. (5) Kensington - Control

8. (6) Adele - 25

9. (3) The Weeknd - Starboy

10. (4) Rag'n'Bone Man - Human