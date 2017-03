Brimstone al verkocht aan bijna 80 landen

ANP Brimstone al verkocht aan bijna 80 landen

AMSTERDAM - De film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven is inmiddels aan 79 landen verkocht. Dat heeft producent N279 Entertainment vrijdag bekendgemaakt. De western, die in Nederland al bijna 190.000 bezoekers trok, zal in de meeste landen ook in de bioscoop te zien zijn.

10-3-2017

Brimstone wordt onder meer uitgebracht in de Egypte, Iran, Irak, Israël, Koeweit, Libanon, Saudi-Arabië, Syrië, Hong Kong, Cuba, Israël, China, Indonesië, Guantamala en Peru. Eerder werd al gemeld dat de film aan onder meer Noord-Amerika en de meeste Europese landen was verkocht.

Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse film in zoveel landen over de hele wereld wordt uitgebracht. Zwartboek van Paul Verhoeven werd aan vijftig landen verkocht, laat de producent weten. Ook de meeste films van regisseur Dick Maas, zoals De Lift, Amsterdamned en Sint, werden in tientallen landen uitgebracht.

Demonische priester

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De film is vanaf deze week te zien in de Amerikaanse bioscopen. De hoofdrolspelers geven interviews aan talloze grote media waarin ze zich lovend uitlaten over de maker.

In Nederland is Brimstone na twee maanden nog steeds te zien in 32 theaters.