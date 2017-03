CJO: 'Stoppen met Broederliefde gemiste kans'

AMSTERDAM - ,,Een jammerlijk gemiste kans'', noemt het Centraal Joods Overleg (CJO) de beslissing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om te stoppen met Broederliefde als Ambassadeur van de Vrijheid. Volgens voorzitter Ron van der Wieken was dit nu juist een uitgelezen kans iets negatiefs om te buigen tot iets positiefs, zo schrijft hij vrijdag in een reactie.

Het comité maakte donderdag bekend dat Broederliefde niet langer ambassadeur is, nadat er vorige week een filmpje opdook waarin rapper Emms antisemitische uitlatingen deed tijdens een voetbalwedstrijd.

,,Als Emms voorafgaand aan het optreden zijn fans had toegesproken en openlijk had beleden hoezeer hij in de fout was gegaan en hoe belangrijk het is om je niet te laten meeslepen door slechte invloeden en hoezeer Auschwitz indruk op hem had gemaakt dan was een enorme doelgroep bereikt die bijna op geen enkele andere manier te bereiken is. Dan was er een wérkelijk zinnige boodschap verkondigd en was er écht kleur gegeven aan Bevrijdingsdag.''