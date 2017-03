Het gaat steeds beter met zoon Michael Bublé

ANP Het gaat steeds beter met zoon Michael Bublé

BUENOS AIRES - Het gaat naar omstandigheden erg goed met Michael Bublé's zoontje Noah. Dat onthulde de broer van Michaels vrouw Luisiana aan de Argentijnse krant La Nación. De behandeling tegen de leverkanker van het driejarige knulletje slaat goed aan.

Door ANP - 10-3-2017, 12:51 (Update 10-3-2017, 12:51)

''Na deze lange maanden gaat het goed met Noah, erg goed'', aldus Dario Lopilato. Hij noemt het een godswonder hoe alles is verlopen, van de ontdekking van de ziekte tot de operatie en het herstel. ''Maar ik wil graag dat mijn zus jullie alle details geeft zodra ze daar klaar voor is.''

Dario bezoekt zijn neefjes af en toe in Los Angeles. ''Ik denk dat het belangrijk is om hun te blijven steunen. Wanneer je naar het grotere plaatje kijkt en iemand heeft een serieus probleem, dan is al het andere niet meer belangrijk. Het belangrijkste is dat we elkaar hebben en dat we dit doorstaan als een familie.''

Afgelopen november werd er leverkanker geconstateerd bij de kleine Noah. Michael stopte met zijn werk, net als zijn vrouw, zodat ze zich volledig konden richten op hun zoontje. Naar verluidt is de tumor onlangs operatief verwijderd en zou Noah zo goed als kankervrij zijn.