ANP Fajah Lourens weegt minder dan 60 kilo

AMSTERDAM - Fajah Lourens is tot haar trots onder de 60 kilo gedoken met haar gewicht. De weegschaal liet vrijdagochtend 57,4 kilo zien toen de actrice erop sprong.

Door ANP - 10-3-2017, 11:57 (Update 10-3-2017, 11:57)

''57,4 deze ochtend. Ik kom van de 60 dus we gaan de goede kant op'', schrijft Fajah bij een selfie van haar afgetrainde lichaam. Ze waarschuwt haar volgers nog wel even voor het kiekje: ''Deze foto vertekent wel wat. M'n benen lijken dunner dan ze zijn."

Toch is de fitnessfanaat nog niet helemaal tevreden met haar lichaam. ''Ik focus me nu op strakker worden dus ga lekker zware krachttraining doen'', besluit ze.

De 35-jarige Lourens is al vier jaar intensief bezig met haar lichaam. Ze schreef meerdere boeken over haar 'killerbody'. Hierin geeft ze tips over gezond eten, sporten en afvallen. Zelf eet ze niet meer dan 1350 calorieën per dag in plaats van de aanbevolen 2000 calorieën. Toch laat ze ook wel eens de 'touwtjes vieren'. Zo gaf ze onlangs toe dat ze op vakantie weleens een vette hap eet.