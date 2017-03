Sergio Herman weer aan het werk

ANP Sergio Herman weer aan het werk

ANTWERPEN - Sergio Herman is dinsdag weer te zien in het Belgische programma Mijn Pop-uprestaurant. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De topkok wil graag weer aan het werk nadat zijn zoontje vorige week vlak voor de geboorte overleed.

Door ANP - 10-3-2017, 11:27 (Update 10-3-2017, 11:27)

''Ik wil mijn taak als jurylid afmaken en er zijn voor de kandidaten'', legt Sergio uit. ''Hen begeleiden en hun traject tot een goed einde brengen is voor mij van groot belang. Ik doe 'Mijn Pop-uprestaurant' ontzettend graag en het is voor mij een uitlaatklep in deze moeilijke periode."

Na een pauze van twee weken gaat Sergio volgende week weer op pad met mede-juryleden Gert Verhulst en Sepideh Sedaghatnia in Antwerpen en Kortrijk. Ze reiken daar sterren uit aan mensen die grote groei doormaken met hun restaurant.

Herman en zijn vrouw Ellemieke Vermolen herdachten deze week hun zoontje Josha met het oplaten van ballonnen. Ellemieke maakte in september bekend dat ze zwanger was. De foodblogger en de kok hebben al twee zoons, Noah (7) en Zenna (5). De voormalige televisiepresentatrice en de topkok trouwden in september 2008.