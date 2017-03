Ed Sheeran breekt Spotify-record

ANP Ed Sheeran breekt Spotify-record

LONDEN - De nieuwe plaat van Ed Sheeran is binnen vijf dagen meer dan 273 miljoen keer gestreamd op Spotify. Daarmee breekt de Britse zanger het record voor beste openingsweek van een album ooit op de streamingsdienst.

Door ANP - 10-3-2017, 8:40 (Update 10-3-2017, 8:40)

''Je mag zeggen dat Ed Sheeran deze week bijna Spotify heeft platgelegd'', zegt een woordvoerder tegen de BBC. Het vorige record was in handen van The Weeknd. Afgelopen november werd zijn album Starboy binnen zeven dagen na de release 223 miljoen keer gestreamd. Spotify kon ook vertellen dat de zestien meest gestreamde nummers van de week allemaal van Sheeran zijn.

Ook in Nederland is Eds derde studioalbum ÷ razend populair. De single Shape of You voert al wekenlang de Single Top 100 aan. Ook zijn tweede nummer van de plaat, Castle on the Hill doet het goed in de hitlijsten.