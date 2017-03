Timberlake: Frank Ocean maakte beste album

LOS ANGELES - Niet Adele, maar Frank Ocean maakte het beste album van het jaar. Die mening deelde Justin Timberlake donderdag op Twitter.

Door ANP - 10-3-2017, 6:17 (Update 10-3-2017, 6:17)

De zanger uitte in een eerdere tweet zijn bewondering voor Slide, het nieuwe nummer van Calvin Harris, Frank Ocean en Migos. Even daarna voegde hij daar in een nieuwe post aan toe: "En nu ik toch bezig ben.. Frank Ocean had het echte album van het jaar, met Blonde."

Winnares van de Grammy voor beste album Adele vond op haar beurt ook dat iemand anders had moeten winnen. Tijdens haar speech na de winst vorige maand, gaf ze alle eer aan concurrent Beyoncé. "Ik kan deze award eigenlijk niet accepteren. Jouw Lemonade is van monumentaal niveau. Het is zo doordacht en zo prachtig", aldus de singer-songwriter tegen een tot tranen geroerde Beyoncé.