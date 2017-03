Stalker Taylor Swift opgepakt in New York

NEW YORK - Een man die de afgelopen maanden rond het penthouse van Taylor Swift rondhing, is opgepakt. De man bracht onder meer uren door op het dak van de zangeres.

Door ANP - 10-3-2017, 5:19 (Update 10-3-2017, 5:19)

Volgens de New York Post, die het politierapport in handen heeft, probeerde Mohammed Jaffar vijf keer toegang te krijgen tot het appartement van Taylor. Daarbij belde hij een keer een uur lang nonstop aan bij de muzikante, om de volgende dag terug te keren en nog eens 45 minuten aan de deurbel te hangen. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de 29-jarige man zich ophoudt op het dak en in de hal voor de deur van de Shake It Off-zangeres.

De stalker belde daarnaast in de eerste twee weken van februari bijna 60 keer naar het management van Taylor, met het verzoek haar te spreken. Hij is opgepakt voor stalken en inbraak. De man is vrijgelaten tot zijn zaak voor de rechter dient, maar mag geen contact zoeken met Taylor.