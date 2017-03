Rachel Bilson krijgt rol in Nashville

LOS ANGELES - Serie Nashville heeft twee nieuwe actrices binnengehaald. Rachel Bilson en Kaitlin Doubleday zijn vanaf de tweede helft van het vijfde seizoen te zien in de countryserie.

Door ANP - 10-3-2017, 5:16 (Update 10-3-2017, 5:16)

Alhoewel de rollen die de twee actrices spelen niet officieel zijn bekendgemaakt, gaven Rachel en Kaitlin allebei een hint op Instagram. Rachel laat daarop de deur zien van platenlabel Highway 65, Kaitlin plaatste een foto van het Bluebird Café uit de serie.

Het is de eerste vaste rol voor Rachel sinds het einde van Dokter Hart in 2015. Eerder speelde zij in alle vier seizoenen van The O.C. Kaitlin was de afgelopen jaren te zien als Rhonda Lyon in de serie Empire.