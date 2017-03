Politie: Richard Simmons niet ontvoerd

LOS ANGELES - Er is niets aan de hand met fitnessgoeroe Richard Simmons. Dat verklaart een agent van de politie van Los Angeles aan People.

Door ANP - 10-3-2017, 4:10 (Update 10-3-2017, 4:10)

De LAPD heeft verschillende bezoeken afgelegd aan Simmons, na verklaringen van bekenden van de excentrieke sportleraar dat hij mogelijk gegijzeld werd door zijn huishoudster en zijn manager. "Niet van dat alles is waar", vertelt agent Kevin Becker. "Feit is dat we er heen zijn gegaan en met hem hebben gesproken, niemand gijzelt hem. Hij doet precies wat hij wil doen. Hij is erg gelukkig. Ik weet niet wat zijn plannen zijn, maar dat is zijn zaak."

Simmons, die in de jaren 80 en 90 een populaire reeks fitnessvideo's uitbracht, is sinds februari 2014 niet meer gezien. Zijn 'verdwijning' is onderdeel van een momenteel erg populaire podcast, Missing Richard Simmons. Daarin lieten meerdere oude bekenden van de 68-jarige weten zich zorgen te maken over de sportgoeroe.