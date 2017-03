Schwarzenegger overweegt terugkeer politiek

LOS ANGELES - Arnold Schwarzenegger sluit niet uit dat hij een gooi doet naar een plekje in de senaat bij de verkiezingen in 2018. Volgens de politieke website Politico circuleert zijn naam in politieke kringen in Califonië, de staat die hij zou vertegenwoordigen.

Door ANP - 10-3-2017, 3:36 (Update 10-3-2017, 3:36)

De voormalig bodybuilder was van 2003 tot 2011 gouverneur van Californië. Tijdens de recente presidentsverkiezingen keerde hij zich tegen mede-Republikein Donald Trump. In een verklaring op Twitter liet hij weten dat hij voor het eerst sinds hij in 1983 Amerikaan werd, niet zou stemmen op de Republikeinse kandidaat. Hij heeft zich recentelijk vaak kritisch uitgelaten over Trump, wiens baan als presentator van realityshow Celebrity Apprentice hij overnam.

Een woordvoerder van The Terminator liet weten dat Arnold "al zijn opties openhoudt."