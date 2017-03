HBO komt met miniserie over verkiezingen VS

LOS ANGELES - De verkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump staat centraal in een nieuwe miniserie van HBO. Dat maakte de zender donderdag bekend.

10-3-2017

De serie, waarvan de naam nog niet bekend is gemaakt, wordt gebaseerd op het derde Game Change-boek van schrijvers Mark Halperin en John Heilemann. Hun eerste boek, over de verkiezingen van 2008, werd in 2012 verfilmd. Game Change, waarin Julianne Moore in de rol van Sarah Palin kroop en Ed Harris John McCain speelde, won vijf Emmy's, drie Golden Globes en een Peabody Award.

Net als Game Change, wordt ook de nieuwe HBO-serie geregisseerd door Jay Roach. Hij is tevens producent van het project, evenals Tom Hanks. Wie de rollen van Trump en Clinton op zich nemen, is nog niet bekend.