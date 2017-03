Diddy herdenkt Notorious B.I.G. op sterfdag

ANP Diddy herdenkt Notorious B.I.G. op sterfdag

NEW YORK - Op de twintigste sterfdag van The Notorious B.I.G., heeft Diddy fans opgeroepen hun favoriete couplet van een nummer van de rapper op te voeren en te posten. De muziekproducent is van plan de inzendingen samen te voegen tot een eerbetoon aan zijn goede vriend.

Door ANP - 10-3-2017, 3:09 (Update 10-3-2017, 3:09)

Diddy deed de oproep in een video op social media. Daarbij schreef hij "vandaag twintig jaar geleden verloren we de beste rapper allertijden, The Notorious B.I.G." Hij voegde daar de hashtag #WeMissYouBig aan toe, die al snel trending werd.

Ook andere sterren stonden stil bij de sterfdag van Biggie Smalls, die in 1997 werd doodgeschoten in Los Angeles. Lin-Manuel Miranda legde uit waarom in zijn musical Hamilton meerdere keren aan de rapper wordt gerefereerd. "Omdat hij als verteller ongeëvenaard is. Hij heeft de lat neergelegd, wij proberen 'm allemaal te bereiken." Ook Missy Elliot eerde The Notorious B.I.G. op Twitter: "Je was je tijd vooruit", schreef ze, en "Met je liedjes wist je verhalen tot leven te brengen." Ook Nas, Maxwell en Questlove stonden op social media stil bij de sterfdag van de rapper.

Biggie, die geboren werd als Christopher Wallace, werd vermoord tijdens de beruchte strijd tussen rappers aan de oost- en westkust van de VS. De hoog opgelopen ruzie tussen Diddy's label Bad Boy Records in New York en Suge Knights Death Row Records in Los Angeles escaleerde in beschuldigingen en bedreigingen over en weer. In september van 1996 werd Death Row's nieuwe artiest Tupac Shakur doodgeschoten. Een half jaar later volgde de moord op The Notorious B.I.G. van Bad Boy Records. Beide moorden zijn nooit opgelost.