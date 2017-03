Strafeis hard aangekomen bij Frank Masmeijer

AMSTERDAM - De zeven jaar cel die donderdag in België tegen Frank Masmeijer is geëist, is hard aangekomen bij de voormalige tv-presentator. Volgens Geert-Jan Knoops, die Masmeijer vanuit Nederland bijstaat, heeft de eis “een enorme impact” op de oud-showmaster.

Door ANP - 9-3-2017, 20:23 (Update 9-3-2017, 20:23)

“Het is toch niet niks”, zegt Knoops over de geëiste straf, die hij fors noemt. De advocaat heeft Masmeijer zelf nog niet gesproken, maar had wel contact met Kris Vincke. De Belgische advocaat woonde de zitting donderdag bij en bracht hun cliënt op de hoogte van de geformuleerde strafeis.

Masmeijer was zelf niet in de rechtbank, omdat dat “behoorlijke druk” op hem legt, aldus Knoops. De oud-presentator is bang dat hij terug de gevangenis in moet. Volgens Knoops waren de maanden die Masmeijer in voorarrest zat traumatisch.

Wanneer Masmeijer te horen krijgt of hij terug de cel in moet, is nog niet bekend. Op 10 mei vindt het slotpleidooi in zijn zaak plaats. Zowel Knoops als Vincke verwacht dat de rechter eind juni uitspraak doet.