Guus Meeuwis telt af naar Koningsdag

ANP Guus Meeuwis telt af naar Koningsdag

TILBURG - Guus Meeuwis kan niet wachten tot het 27 april is. De zanger mag in ‘zijn’ stad Tilburg optreden voor koning Willem-Alexander, die er dit jaar voor kiest zijn verjaardag in Brabant te vieren.

Door ANP - 9-3-2017, 20:07 (Update 9-3-2017, 20:07)

“Wat een eer dat onze stad de koning mag ontvangen op zijn vijftigste verjaardag”, jubelde Guus in RTL Boulevard. “We hebben er zin in. We tellen nu al af.”

Guus heeft een belangrijke rol op Koningsdag. Hij maakt een speciale ‘Tilburg Tune’, die de rode draad van het programma vormt. Na een wandelroute van ruim een kilometer komt de koninklijke familie aan op het Piusplein, waar bekende Tilburgers onder leiding van Guus de familie toezingen.