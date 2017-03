Tweede kind voor Facebook-baas Zuckerberg

MENLO PARK - Mark Zuckerberg krijgt weer een kind. De Facebook-oprichter heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn vrouw, Priscilla Chan, in verwachting is van een meisje. De twee hebben al een dochter, Max. Die werd eind 2015 geboren.

Door ANP - 9-3-2017, 20:06 (Update 9-3-2017, 20:06)

''Toen we hoorden dat Priscilla weer zwanger was, was onze eerste hoop dat het kind gezond zou zijn. Mijn volgende hoop was op een meisje. Ik kan geen groter geschenk bedenken dan het hebben van een zus, en ik ben zo blij dat Max en ons nieuwe kind elkaar zullen hebben'', schreef Zuckerberg, uiteraard op Facebook. Zuckerberg heeft drie zussen, Chan twee.

Zuckerberg en Chan hadden na de geboorte van dochter Max bekendgemaakt dat ze uiteindelijk 99 procent van hun vermogen zouden afstaan aan goede doelen. Ze hebben daarvoor een apart bedrijf opgericht, het Chan Zuckerberg Initiative. Dat wil ziektes bestrijden.

Het vermogen van Zuckerberg en zijn vrouw wordt geschat op 57,8 miljard dollar, omgerekend bijna 55 miljard euro. Als ze daarvan 99 procent afstaan, houden ze zelf nog 578 miljoen euro over om van te leven.