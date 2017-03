Wendy van Dijk, Armin van Buuren in Mindf*ck

HILVERSUM - Victor Mids heeft weer een aantal bekende Nederlanders voor de gek gehouden voor zijn programma Mindf*ck. Onder anderen Wendy van Dijk, Armin van Buuren en Enzo Knol laten zich te grazen nemen door de illusionist. Dat maakte AVROTROS, dat het nieuwe seizoen vanaf 1 april op NPO 1 uitzendt, donderdag bekend.

Door ANP - 9-3-2017, 19:19 (Update 9-3-2017, 19:19)

Ook Mark Rutte is te zien in het derde seizoen Mindf*ck. Victor zat in oktober in RTL Late Night tegenover de premier en maakte van die gelegenheid gebruik hem uit te nodigen in zijn programma. “Ik overviel Rutte destijds met mijn uitnodiging in een uitzending van Humberto Tan. Super dat hij het ook echt aandurft!”

In de nieuwe reeks komen ook Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, Churandy Martina en Ilja Gort voorbij.