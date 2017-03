Goud voor Kris Kross Amsterdam

AMSTERDAM - Het Nederlandse dj-trio Kris Kross Amsterdam kan weer een plekje aan de muur vrijmaken voor een nieuwe gouden plaat. Hun single Are You Sure?, een samenwerking met de Britse popster Conor Maynard en de Amerikaanse rapper Ty Dolla $ign, is de grens van 20.000 verkochte exemplaren gepasseerd en is daarmee goud.

Door ANP - 9-3-2017, 18:36 (Update 9-3-2017, 18:36)

De mannen, Yuki Kemkees en Sander en Jordy Huisman, kregen de award donderdagmiddag uit handen van radio-dj Martijn La Grouw in het programma Middag Martijn op SLAM!.

Met Are You Sure? scoort Kris Kross Amsterdam hun tweede hit in Nederland. Vorig jaar werd Sex, een bewerking van Salt-N-Pepa's Let's Talk About Sex, een top 3-hit.