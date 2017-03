Zeven jaar cel geëist tegen Frank Masmeijer

ANTWERPEN - Het Openbaar Ministerie in België heeft donderdag een celstraf van zeven jaar geëist tegen Frank Masmeijer. De voormalige televisiepresentator wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen.

Door ANP - 9-3-2017, 18:34 (Update 9-3-2017, 18:34)

Naast de celstraf eist het OM een boete van 4000 euro, bevestigt Masmeijers Belgische advocaat Kris Vincke. Die boete is tegen zo’n beetje alle in totaal 26 verdachten geëist. De geëiste celstraffen lopen uiteen van zes tot tien jaar. “Het gaat om een samenvoeging van dossiers, ik ken ook niet alle verdachten”, vult Vincke aan.

Wanneer uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend. Vincke verwacht dat vlak voor de zomer bekend is of en hoe lang Masmeijer de cel in moet. De pleidooien vinden plaats in mei, de advocaat denkt dat de uitspraak niet voor eind juni bekend is. Masmeijer ontkent alle betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel.