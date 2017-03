André welkom op bruiloft Roxeanne

ANP André welkom op bruiloft Roxeanne

AMSTERDAM - André Hazes mag gewoon naar de bruiloft van zus Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes komen. "Of André welkom is op mijn huwelijk? Natuurlijk", zegt de zangeres tegen Weekend. "Voor mij staat de deur altijd open voor hem, dus ook dan."

Door ANP - 9-3-2017, 17:33 (Update 9-3-2017, 17:59)

Tussen André en Roxeanne boterde het de afgelopen jaren niet echt. Zo zouden Roxeanne en haar moeder Rachel het niet eens zijn met Andrés partnerkeuze. De laatste maanden lijkt de meeste kou echter uit de lucht.

Vorige week liet Roxeanne al weten dat ze haar broertje een berichtje had gestuurd over haar trouwplannen om te voorkomen dat hij het uit de media moest vernemen. In februari zei Roxeanne dat er geen ruzie meer was. "Maar de situatie tussen Dré en mij is wel ingewikkeld", aldus de zangeres destijds.