Molshoop voor woning Jochem van Gelder

ANP Molshoop voor woning Jochem van Gelder

BENEDEN-LEEUWEN - Is Jochem van Gelder soms de Mol? Dat vragen de inwoners van Maas en Waal zich ook af. Volgens De Gelderlander plaatsten zij bij de woning van de SBS6-presentator een molshoop en een spandoek met deze vraag.

Door ANP - 9-3-2017, 15:49 (Update 9-3-2017, 15:49)

"Het moet niet gekker worden. Maas en Waalse molloten voeren de druk op. Ik zeg niks...", reageert Jochem op Instagram. Zaterdag wordt in de finale van Wie is de Mol? duidelijk wie de saboteur in het populaire tv-programma is.

Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert zijn de laatste drie overgebleven kandidaten van het spelprogramma.