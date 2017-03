Leo Blokhuis maakt thema-uitzending Radio 2

HILVERSUM - Leo Blokhuis (BNN-VARA) en Henk van Steeg (EO) voegen hun zendtijd zondagavond op NPO Radio 2 voor één keer samen voor een vier uur durende thema-uitzending met de titel What The World Needs Now.

Door ANP - 9-3-2017, 15:36 (Update 9-3-2017, 15:36)

In de show van 20.00 tot 24.00 uur spreken Nederlandse artiesten zich uit ''voor een respectvolle samenleving en tegen een cultuur van angst en uitsluiting'', kondigde Radio 2 donderdag aan.

Artiesten als Paul de Munnik, The Pilgrims, Tangarine, Rachel Louise en VanWyck, die ook een bijdrage leverden aan het gelijknamige internetplatform, brengen hun nummers live ten gehore.

Verder draaien Leo Blokhuis en Henk van Steeg de favoriete liedjes van luisteraars over hoop, inspiratie of protest en spreken ze met Joris Luyendijk over zijn platform ‘Kunnen we praten’.